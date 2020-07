Amministrative a Valenza: il vicesindaco Luca Ballerini si candida con una lista civica

Valenza – Si scaldano sempre più i motori nell’ambito delle prossime amministrative a Valenza.

Ad annunciare le propria candidatura prossime elezioni Comunali c’è anche Luca Ballerini, attuale vicesindaco della Giunta Barbero.

L’annuncio è stato dato su Facebook attraverso un lungo post: “Negli ultimi mesi anche a causa di un profondo cambiamento causato dall’emergenza sanitaria, ho avuto modo di riflettere non solo su questa straordinaria esperienza amministrativa, ma sui legami e sui valori, spesso inimmaginabili, che l’attività di un amministratore porta a generare e a vivere intensamente.”

Ballerini spiega che “sono state molte le persone che per professione, per rapporti personali o semplicemente per casuale frequentazione, mi hanno spinto a consolidare l’idea di candidarmi a Sindaco di Valenza. La responsabilità verso la mia città, e verso le persone che hanno sostenuto questa idea rappresentano il punto di partenza di questa decisione“. Il programma elettorale sarà smart e particolarmente giovane: “Parto dall’idea di una città che vede nel coinvolgimento di persone e realtà di qualità la sua forza; prima di parlare di programmi occorre avere in mente una visione e al tempo stesso una squadra coesa e allineata sui valori e sulle modalità di come portare a termine questa visione“.

L’attuale vicesindaco si rivolgerà a diversi tipi di elettorato che vanno “dal mondo dell’associazionismo al mondo cattolico a quello professionale, a quello della scuola, a quello del commercio e dell’artigianato orafo; ho trovato sempre interlocutori con cui confrontarmi e che nell’ultimo periodo mi hanno con entusiasmo convinto a candidarmi. Il principio di inclusione contraddistingue il mio modo di vedere e di concepire la politica e lo sviluppo sostenibile della nostra comunità, sia da un punto di vista sociale che da un punto di vista economico ed ambientale“.

L’impegno sarà quello di “costruire una coalizione che si riconosce in 7 valori portanti che saranno la base di partenza della linea programmatica del mio mandato. Futuro, inclusione, sviluppo sostenibile declinato al tessuto economico della città e con valorizzazione dell’artigianato orafo nelle sue varie sfaccettature, resilienza, solidarietà, creatività e ovviamente partecipazione rappresentano i pilastri su cui si basa la mia visione di futuro”.

La lista civica che sosterrà la candidatura di Luca Ballerini sarà presentata entro breve e già nelle prossime settimane sarà svelata la possibile coalizione.