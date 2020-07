Ancora molte incognite sull’inizio della scuola a settembre ad Alessandria e provincia

Alessandria – Sembra ancora essere in alto mare il rientro a scuola per gli studenti della provincia di Alessandria.

Ieri il problema è stato discusso nel corso di una videoconferenza tra la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Alessandria, Pierangela Dagna, e il dirigente generale del Miur, Fabrizio Manca.

Trasporti e riscaldamento le problematiche più importanti: “soprattutto per gli istituti superiori dove i dirigenti avranno il diritto di aumentare gli orari anche nel pomeriggio per permettere a tutti di seguire le lezioni. Con la Provincia abbiamo avviato un confronto costante, il prossimo lunedì incontreremo il presidente Baldi. La questione principale sarà adesso la riorganizzazione e l’aumento dei trasporti”.

Competenza provinciale, dunque, come anche la gestione delle spese di riscaldamento: “«Se aumenteranno le ore di lezione, aumenteranno anche questi e bisognerà capire chi e come farà fronte a ciò».

Proprio dagli enti locali sembrano esserci delle speranze in più grazie ai finanziamenti Covid che spetteranno alle Province a i Comuni. Si tratta di 330 milioni di fondi Pon messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per l’edilizia leggera, ovvero tutti quegli interventi che non richiedono modifiche dell’edificio e che comprendono, ad esempio, le opere mobili.

Altro problema sono gli spazi. L’ufficio scolastico provinciale ha avviato con tutte le scuole del territorio un monitoraggio per il calcolo complessivo delle aule e la loro capienza. “Tutti gli istituti hanno risposto, molti hanno messo a disposizione anche altri spazi come aule magne e palestre. Da questa analisi sono emerse anche molte scuole che presentano anomalie e criticità quindi dobbiamo monitorare soprattutto questo tipo di situazioni” ha affermato Dagna.

Discorso a parte merita la scuola dell’infanzia, “una situazione sulla quale ancora non possiamo esprimerci perché aspettiamo le direttive del ministero”.

Restano ancora tanti gli interrogativi, come l’uso delle mascherine: “si deciderà più avanti, così come ancora non sappiamo come sarà gestita la questione dell’aumento dell’organico. Anche sull’orario dobbiamo capire quali saranno le variabili per poterlo costruire. Al momento il nostro lavoro è quello di supportare le scuole con delle ipotesi di orario per non trovarci impreparati quando avremo direttive più specifiche” ha concluso la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale.