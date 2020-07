Asti, la Msa Damper nella trattativa con i cinesi per l’acquisto della Way Assauto

Asti – La Way Assauto potrebbe avere una pretendente. Si tratta della Msa Damper, società con capitale lombardo che ha affittato il ramo d’azienda dello stabilimento di corso Alessandria dopo il fallimento del gruppo che faceva capo all’industriale nisseno Antonello Montante.

Non solo i cinesi, dunque, in un matrimonio di interesse dovuto ad affinità produttive (ammortizzatori). Ma in tempi recenti i due gruppi “si sono parlati” come conferma il legale rappresentante della Waya Zhao Zhi Jun.

“In oggi la Way Assauto non ha ancora sottoscritto con la Msa Damper alcun stringente patto di riservatezza, operazione necessaria ed indispensabile affinché si possa avviare l’interlocuzione richiesta” si legge in una nota.

Da più parti si era fatto riferimento ad un contributo nella trattativa dell’Unione industriale e del sindaco Rasero. “In tale eventuale operazione la Way Assauto ad oggi non ha coinvolto né l’Unione industriale né l’amministrazione comunal” sostiene invece Zhao Zhi Jun.

Nel nuovo stabilimento nella zona di Valgera, dove la Waya si è trasferita abbandonando la storica sede di via Antica Cittadella, nei giorni scorsi erano stati notati dirigenti legati ad Msa. Una presenza che era stata collegata alla possibile trattativa.

“La visita dei dirigenti Msa Damper presso la sede Way Assauto è da ricondurre ad un semplice rapporto commerciale, avendo la Msa richiesto alla Way Assauto la quotazione di una fornitura di ammortizzatori destinata al proprio mercato”.

E si chiede quindi la rettifica delle informazioni a detta dei cinesi «erronee», ravvisando un danno all’immagine della società.

Fin qui il gruppo cinese che da quasi due lustri controlla la Waya. Anche Msa conferma di aver inviato la lettera come confermato dal consulente delegato di Msa Daniele Martignoni: “Ha rappresentato un primo momento per una interlocuzione costruttiva che possa portare a un accordo vantaggioso per le due aziende. Nel rispetto delle parti siamo intenzionati a compiere tutti i passi che si renderanno necessari”.