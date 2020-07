Pendolari esasperati, lanciata una petizione on line per chiedere più treni sulla Acqui-Ovada-Genova

Acqui Terme – Al momento sono 1.500 le firme dei pendolari del comitato Difesa trasporti Valli Stura e Orba, portavoce di chi viaggia ogni giorno sulla accidentata linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova, arrivate in seguito alla petizione lanciata sulla piattaforma Change.org per chiedere più treni a Giovanni Toti, governatore della Liguria da cui dipende la tratta di valico.

Come spiegato da Alessandra Rapetti: “Le firme non sono poche in sé ma se consideriamo il nostro bacino non sono neppure molte. Per questo facciamo un appello a tutti quelli che abitano nell’Ovadese e nell’Acquese, perché diano il loro contributo alla nostra causa”.

L’Sos non è rivolto solamente ai pendolari, che si spostano sui treni verso Genova e la Liguria per lavoro e per studio, ma anche ai residenti dei due territori serviti dalla linea, ogni giorno più esasperati dai disagi e con la prospettiva, dal 24 luglio al 10 settembre, di un servizio ancora più ridotto per alcuni lavori legati al Terzo Valico che costringeranno a spostare sulla Acqui-Genova parte dei treni che in genere passano altrove.

Domani pomeriggio, alle due, i pendolari incontreranno ad Acqui anche il sindaco Lorenzo Lucchini.