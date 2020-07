“Se la Solvay chiude sarà tragedia economica”, a Spinetta Marengo i cittadini difendono l’azienda

Spinetta Marengo – A Spinetta Marengo la questione Solvay sta tenendo, inevitabilmente, banco. La notizia che la fabbrica potrebbe chiudere per trasferirsi in Francia non è certo passata sottotraccia, anzi.

Nel sobborgo alessandrino che vive attorno alla nota azienda tutti, dal barbiere alla panettiera, dalla tabaccaia alla barista, sono convinti che senza la fabbrica sarebbe una tragedia. Economica naturalmente e non solo per i lavoratori ma per tutti quelli che ruotano attorno all’azienda, come ad esempio le cooperative.

“Deve essere la politica a decidere, servono delle leggi e le leggi le fa la politica. Qui serve solo il lavoro e gli stipendi per gli operai” dicono in paese, un paese che negli ultimi tempi è mutato, soprattutto per quanto riguarda i negozi, nuovi, che hanno aperto.

In generale è l’ottimismo a prevalere nei gestori dei nuovi esercizi commerciali di un sobborgo che ha clienti anche da paesi vicini come San Giuliano e Frugarolo, è il caso della signora Rosa Gallina della panetteria proprio a metà via Genova.

La Solvay ha dato lavoro a Spinetta, su questo non c’è dubbio, e molti dipendenti abitano o vanno a fare commissioni nei negozi del paese.

“Non posso certo parlare male della Solvay. Mio nonno e i due suoi fratelli hanno lavorato lì. Ha tenuto in piedi la mia famiglia” dice un ragazzo in attesa di andare dal barbiere mentre un altro, che non ha molti peli sulla lingua: “Chiudere o ridurre vorrebbe dire mille mutui da pagare, o mille affitti. Insomma mille persone senza stipendio. E non solo….” Cosa anche? “Anche le cooperative che lavorano con Solvay o dentro Solvay. Sarebbe una tragedia economica”.