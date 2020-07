Serie C 2020/2021, campionato al via il 27 settembre

Alessandria – È stata ufficializzata, ieri, nel corso della riunione tra i vertici della Lega Pro, la data d’inizio del nuovo campionato di Serie C. Per la stagione 2020/2021 le squadre torneranno in campo il 27 settembre prossimo.

“Siamo sempre in attesa del provvedimento sul credito d’imposta e sull’istituzione dell’apprendistato. Ci manca il pubblico allo stadio che rappresenta una componente essenziale ed imprescindibile del calcio oltre che essere una risorsa fondamentale per i nostri club. Auguriamo che la curva epidemiologica del Paese continui nel miglioramento costante degli ultimi tempi anche per consentire un alleggerimento del protocollo sanitario. Per la Serie C è molto difficile sopportare economicamente il controllo sanitario previsto e sarebbe di certo un ulteriore ostacolo per la sostenibilità dei nostri club” ha spiegato il presidente di Lega, Francesco Ghirelli.