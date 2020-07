Tra le Terme di Acqui e Palazzo Levi è di nuovo scontro: la società contesta la vendita delle quote da parte del Comune

Acqui Terme – Le Terme di Acqui e il Comune sono di nuovo ai ferri corti. Un anno fa le cose sembravano aver preso una piega migliore, che tra le Terme di Acqui, dal 2016 in mano alla Finsystems srl di Alessandro Pater, e il Comune si potesse aprire una stagione di dialogo dopo inizi difficili.

Invece no e la cosa la si poteva già intuire dopo i vari botta e risposta sulla mancata riapertura della piscina estiva di zona Bagni, proprietà della società.

Ad irritare le Terme ci ha pensato l’ahshtag #alessandrocambialacqua, lanciato sui social network dal sindaco Lorenzo Lucchini per spingere Pater a svuotare la vasca della melma che la ricopre.

Oltre a questo c’è anche un’altra scelta di Palazzo Levi che non è affatto piaciuta: quella di uscire dalla società, di cui detiene il 15, 7%, chiedendo la liquidazione delle quote, valore 3, 2 milioni di euro.

Una scelta che, come affermato dalla proprietà in una nota, “mette a repentaglio il futuro dell’azienda. In questo Acqui detiene un primato, primo e unico Comune che, per la legge Madia, decide di dismettere queste partecipazioni ritenendole non strategiche e l’attività non di interesse pubblico. Non si contesta la decisione legittima – d’altro canto una città che si chiama Acqui Terme cosa può avere in comune con una società che si chiama Terme di Acqui? – ma l’ente avrebbe potuto seguire una modalità di uscita che non mettesse a repentaglio la società. Non sarebbe stato più corretto fare un bando per la vendita delle quote, ad un equo prezzo, piuttosto che bussare alle casse di un’azienda già stremata?”

Da parte sua Palazzo Levi aveva provato a vendere la sua parte con un bando ma era stato un flop, motivato, secondo Terme di Acqui, nella richiesta esosa, 3, 2 milioni come da perizia di parte, del tutto “fuori mercato, tanto più trattandosi di quota di minoranza”. La società apprezza che si sia disposti a cercare un partner a cui affidare il rilancio delle ex Terme militari, passate dal Demanio al Comune, ma vorrebbe lo stesso trattamento.

E dice chiaro che se si andrà avanti nella richiesta di liquidazione delle quote, una mazzata per i conti dell’azienda già in ginocchio per il lockdown che rischia di essere fatale, allora non ci si dovrà lamentare se in futuro arriveranno altri tagli.

Per dire, la piscina potrebbe restare chiusa pure nel 2021, anche lì una polemica che ha indispettito le Terme di Acqui che dicono di sentirsi definire come una risorsa per la città solo a corrente alternata.