Adidas nuovo sponsor tecnico dell’Alessandria Calcio

Alessandria – Sarà Adidas il nuovo sponsor tecnico dell’Alessandria Calcio. Ieri il Presidente Luca Di Masi ha tenuto il mistero sullo sponsor tecnico limitandosi a dire che sarebbe stata “una maglia molto bella, davvero speciale”. Insomma qualcosa già si capiva. Manca solo l’ufficialità ma ormai è questione di ore.

Adidas, in Italia, non ha mai lavorato con i club di Serie C. La casa tedesca in Serie A veste solo la Juventus ed in Serie B la Virtus Entella ed il Pisa.