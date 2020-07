Colpisce il capotreno e scappa dal finestrino: ventisettenne di Alessandria denunciato dalla Polfer di Asti

Asti – Un ventisettenne francese residente ad Alessandria è stato denunciato dalla Polizia Ferroviaria di Asti per violenza, minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale e interruzione di Pubblico Servizio oltre ad essere sanzionato, in base al regolamento ferroviario, “per aver azionato, senza giustificato motivo, il freno d’emergenza di un treno”.

È successo alcuni giorni fa a bordo di un treno proveniente da Alessandria e diretto a Torino.

Il personale della Polfer in servizio nella stazione di Asti era stato contattato dalla Sala Operativa della Polizia Ferroviaria di Torino dopo che il capotreno aveva segnalato problemi con un viaggiatore, violento ed aggressivo, mentre era intento ad identificarlo.

“L’uomo, prima dell’arrivo alla stazione di Asti, colpiva violentemente il ferroviere e, dopo aver azionato il freno d’emergenza, fuggiva dal finestrino del convoglio in direzione di via Guerra dileguandosi tra le sterpaglie – spiega la Questura di Asti – Sulla base della descrizione fornita, immediatamente la pattuglia Polfer attivava le ricerche in direzione della zona in cui il ragazzo era fuggito, riuscendo a fermarlo. Gli operatori, con non poca difficoltà per la resistenza opposta, riuscivano infine a condurlo negli Uffici di Polizia della stazione dove lo stesso continuava con la sua condotta aggressiva e poco collaborativa”.

Al termine di tutti gli accertamenti di rito sulla sua identità, l’uomo, con precedenti di polizia a suo carico, è stato denunciato all’autorità giudiziaria.