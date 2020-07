Condannato a quattro anni il professore di inglese accusato di atti e abusi sessuali nei confronti di alcune studentesse

Vercelli – Quattro anni e quattro mesi di condanna oltre alla revoca della riabilitazione e l’interdizione perpetua dall’insegnamento e di cinque anni dai pubblici uffici.

È il giudizio inflitto, ieri a Vercelli in rito abbreviato, ad Alessandro Panella, il professore di inglese accusato di atti sessuali con minore e di abusi sessuali. Le ragazze coinvolte erano tre sue studentesse all’istituto tecnico di Santhià. Tutte si sono costituite parte civile. Il sostituto procuratore Davide Pretti contestava tre episodi, ognuno con una delle ragazze. Il professore è stato condannato per due episodi e assolto per uno.

Panella aveva precedenti specifici. Era stato infatti condannato a 4 anni per atti sessuali con minore, sempre sue studentesse, in una vicenda che risale al 2009. In appello poi la condanna era stata ridotta a 2 anni 3 mesi. Nel 2011 aveva finito di scontare la sua pena e nel gennaio 2015 il Tribunale di Sorveglianza di Torino gli aveva concesso la riabilitazione. Sottoposto ad un procedimento da parte dell’ufficio scolastico regionale, che aveva avuto esito positivo, era poi potuto tornare ad insegnare. La sentenza di ieri, emessa dal giudice Fabrizio Filice, ha revocato la riabilitazione stabilendo che Panella non potrà più insegnare. Inoltre è stata stabilita una provvisionale per ciascuna delle due ragazze coinvolte negli episodi per cui Panella è stato condannato. Alla prima, una minore che Panella ha incontrato in un bosco poco lontano da scuola, andranno 10.000 euro mentre alla seconda ragazza, ai tempi dei fatti minorenne, che ha raccontato di un tentato approccio in auto da parte del docente, andranno 3.000 euro.