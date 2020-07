Il “dramma autostrade” continua: sei ore per andare da Milano a Cogoleto (152 Km)

Milano (Sonia Oliva) – La distanza tra Milano (Lombardia) e Cogoleto (Liguria), passando per l’autostrada A10, è di 152 chilometri con un tempo stimato di percorrenza di circa un’ora e mezza.

Ma chi è partito ieri (16 luglio) da Milano alle otto di sera, in barba a tutte le stime, ha raggiunto la località balneare ligure, solo stamane alle 2. Sei ore esatte trascorse in coda tra una galleria e l’altra a causa dei “lavori in corso” che imperversano (o dovrebbero imperversare) sulla rete autostradale.

La A10 è stata chiusa alle 22 di ieri (16 luglio), per consentire l’attività notturna dei cantieri, e riaperta alle 7:30 di stamane. Tanti cartelli posizionati per indicare “uomini al lavoro” ma, sulla base di quanto ci è dato sapere dagli automobilisti fermi in coda da Ovada, (con tanto di motore spento), non ferveva nessuna attività lavorativa. La chiusura del tratto da Pra’ ad Arenzano, oltre ad aver bloccato il traffico, ha creato blocchi anche sull’Aurelia, unica strada percorribile dopo aver passato il casello a Genova Pra’. È stato necessario l’intervento di diverse pattuglie della polizia locale per presidiare gli incroci e cercare, con scarso successo, di far defluire il traffico. Nella stessa direzione è stato bloccato il transito tra Pra’ e l’aeroporto e tra Pra’ e la A26, dove la situazione è altrettanto difficile. Chiuso, infatti, anche il tratto tra Masone e l’allacciamento con la A10 (che si può riprendere solo ad Arenzano). Chi viaggiava poi verso il basso Piemonte e la Valle Stura, si è riversato sulla statale del Turchino, completamente intasata per tutta la notte.

Resta il fatto che direzione Autostrade, avrebbe dovuto aprire i cantieri sulle tratte durante il lockdown e non a fine lockdown. Gli operai avrebbero lavorato con una sicurezza decisamente maggiore dell’attuale, proprio per la totale assenza di mezzi in transito. Oltretutto non ci sarebbero stati disagi per gli automobilisti. Gli spostamenti interregionali sono stati riaperti, principalmente, per favorire il settore del turismo. Il fine settimana “fuori città” per gli italiani è sacro ma se, al primo assaggio di mare, il tempo di permanenza in macchina (e in coda), supera quello trascorso sulla spiaggia, c’è da scommettere che non si organizzeranno gare per andare in Liguria.

Non sono concetti difficili, li capisce anche “gatto Lillo”, la mascotte della redazione. Comunque, dal 27 luglio, come deciso dal Consiglio dei Ministri, la società Autostrade per l’Italia, cambierà gestione e si passerà dalla famiglia di imprenditori veneti, allo Stato. C’è solo da sperare e pregare che, in generale, chi occupa posti di “azione”, cerchi di pensare collegandosi al mondo reale, senza espellere ogni volta, pezzi di materia grigia (cervello) che portano, inevitabilmente, a una linea piatta dell’elettroencefalogramma.

