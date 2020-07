Bandi e appalti pilotati: dieci persone a processo, tra i rinviati a giudizio anche il presidente del cda e il direttore dell’Ipab Borsalino

Vercelli – Dieci persone sono state rinviate a giudizio e tre hanno patteggiato nell’inchiesta sulla società di Caresanablot che conta molti episodi anche nel Casalese e nell’Alessandrino.

Il gup Claudio Passerini ha accolto l’impianto accusatorio della Procura vercellese

Le accuse, per gli imputati che affronteranno il processo, sono, a vario titolo, turbativa d’asta, corruzione, istigazione alla corruzione. La prima udienza è stata fissata in Tribunale a Vercelli il prossimo 26 novembre.

Si sono costituite parte civile l’Asl di Alessandria e Ipab Borsalino di Alessandria. Uno degli episodi entrati nell’inchiesta, per cui è ipotizzata una turbativa d’asta, infatti è relativo al bando per l’affidamento di servizi di assistenza domiciliare dei distretti di Casale e Valenza bandito proprio dall’Asl. Per l’Ipab Borsalino invece a Vercelli si giudicherà solo un episodio in cui l’ipotesi di reato è la corruzione. Il grosso dell’inchiesta infatti dopo uno stralcio è passato dalla procura di Vercelli a quella di Alessandria: le ipotesi di reato riguardano due episodi di falso in atto pubblico e una turbativa d’asta.

A Vercelli sono stati rinviati a giudizio, oltre alla società Punto Service, Massimo Secondo, presidente della Punto Service, Giovanni Maria Ghè e Gianpaolo Paravidino, rispettivamente presidente del consiglio di amministrazione e direttore dell’Ipab Borsalino di Alessandria, Paolo Barbano, presidente della commissione di gara finita sotto la lente di ingrandimento degli investigatori. Con loro a processo altre figure legate alla Punto Service: Franco Deambrogio, l’allora amministratore delegato, la sua collaboratrice Elisa Pelizzari, Mikaela Caranazza. Poi ci sono i pubblici ufficiali: Laura Muscarà, ex direttrice della casa di riposo «Caterina Corrado» di Albissola, Massimo D’Angelo e Claudia Mantovani, componenti di commissioni di gara che si sono svolte nella provincia di Alessandria. Davide Sandalo, Ubaldo Omodeo Zorini ed Enrico Drutto hanno chiesto ed ottenuto un patteggiamento in continuazione, dopo le condanne arrivate nel primo filone dell’inchiesta. Sandalo ha patteggiato 4 mesi in più di condanna, Drutto due, Omodeo Zorini uno.