Circondato da sei migranti del Gambia e rapinato mentre aspetta il tram

È successo al parco delle Cascine. Denunciato ragazzo di 21 anni

Firenze – Circondato e assalito da sei persone alle Cascine, che lo hanno immobilizzato e derubato del portafoglio dove aveva circa 700 euro, per poi fuggire di corsa. È accaduto la mattina di domenica scorsa 12 luglio verso le 8, ma la notizia ci è giunta solo stamane. Vittima un ragazzo di Firenze di 27 anni che aspettava il tram alla fermata delle Cascine. Uno degli aggressori, un immigrato gambiano di 21 anni, è stato successivamente rintracciato in zona dalla polizia. Il giovane, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato per rapina aggravata in concorso. Illesa la vittima della rapina.