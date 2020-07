Cit, per evitare il fallimento serviranno 500.000 euro

Novi Ligure – Servirebbero circa 500.000 euro per far ripartire il Cit, il consorzio dei trasporti del Novese. È questa, infatti, la somma prevista dal nuovo piano di risanamento. Il Comune di Novi avrebbe deciso di vendere le proprie quote, invitando altre aziende dei trasporti, non solo locali, che potrebbero subentrare in partnership non appena sarà pronta la gara.

Secondo le ultime indiscrezioni ci sarebbe già un operatore presente sul territorio che si sarebbe dichiarato interessato ad entrare in società. Ma per poter arrivare all’apertura ai privati o comunque a terzi, occorre che il piano di ristrutturazione aziendale venga approvato totalmente dai 17 comuni soci, per presentare una situazione patrimoniale su cui basare la trattativa.

Insomma saranno fondamentali diversi punti per poter arrivare al salvataggio dell’azienda trasporti del novese, uno di essi sarà l’intervento dell’Agenzia della mobilità piemontese che nel 2021, dovrebbe erogare al Cit maggiori corrispettivi per permettere alla società di arrivare a un risanamento.

Anche il rinnovo del parco mezzi porterà al Cit una riduzione dei costi così come il rilancio dei trasporti delle onoranze funebri, già in corso da parte del nuovo amministratore unico, da un lato dovrebbe portare maggiori risorse, mentre dall’altro, dovrebbe mantenere controllati i prezzi sul mercato.

Diventeranno, in questo senso, cruciali i prossimi giorni da parte del comune di Novi, verso l’apertura ai possibili nuovi soci e circa i pagamenti nei confronti del Cit. Se Novi non dovesse pagare l’azienda di trasporto andrebbe incontro al fallimento. In questo caso, oltre ai disagi per la popolazione, il comune di Novi dovrebbe mettere a bilancio circa un milione e 700 mila euro, riguardanti il residuo mutuo relativo alla costruzione del Movicentro.