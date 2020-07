Da CulturAle: riaprono domani le sale d’arte di Via Machiavelli ad Alessandria

Le Sale d’Arte di Via Machiavelli 13 ad Alessandria riaprono al pubblico domenica 19 luglio dalle ore 15 alle 19. Il museo con i suoi magnifici affreschi del ciclo arturiano, l’esposizione dei quadri di Giovanni Migliara e la mostra dedicata a Angelo Morbelli, sarà visitabile con ingressi contingentati nel rispetto della normativa anti covid.

L’annuncio è stato dato nel corso della serata “Notte AL Museo”, svoltasi giovedì 16 luglio, organizzata dall’Azienda CulturAle Costruire Insieme, dalla Biblioteca Civica “Francesca Calvo” e dall’Amministrazione Comunale di Alessandria.

All’iniziativa ha preso parte un folto pubblico, opportunamente distanziato, che si è manifestato desideroso, in una lunga fila, di poter visitare le Sale museali.

Nel corso della manifestazione un intervento musicale di Teresa Trivero, Franco Taulino e Gianni Robotti, e la proiezione del docufilm “Re Artù o Lancillotto?” realizzato con la partecipazione dello stesso Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco in veste di esperto e critico d’arte.

La manifestazione è stata anche occasione per la presentazione della nuova brochure, in italiano e inglese, dei musei alessandrini, oltre le Sale d’Arte, Palazzo Cuttica, il Marengo Museum, il Teatro delle Scienze, nonché le Sale Storiche della Biblioteca Civica “Francesca Calvo”.

La particolarità di questi depliant è che sono stati trattati con un anti batterico, a tutela della sicurezza.

I depliant saranno presenti alle Sale d’Arte, successivamente nelle altre sedi museali, e saranno distribuiti nei punti turistici cittadini.

“Riapriamo le Sale d’Arte in tutta sicurezza, spiega Cristina Antoni, Presidente di CulturAle Costruire Insieme, a seguire anche Palazzo Cuttica e il Marengo Museum”.