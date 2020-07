Disastro autostrade: incidente mortale sulla A10 all’altezza di Pegli “causa cantieri”

Genova (da Genova24.it) – Traffico bloccato per un incidente mortale a Genova Pra’: nella parte della tratta a doppio senso di marcia. Poco prima delle 18 un tir che procedeva verso ponente ha urtato un’auto nella parte in cui avviene lo scambio di carreggiata. L’automobilista è morto, ferito il camionista. Il traffico è rimasto completamente e il tratto chiuso per oltre due ore. Secondo le prime informazioni la vittima sarebbe un genovese di 56 anni. L’autista del tir è stato ricoverato in codice giallo al Villa Scassi. Sul posto i mezzi di soccorso, ambulanze, vigili del fuoco e personale di autostrade. Intorno alle 19:20 la polizia stradale ha concesso alle auto all’interno del tratto chiuso di fare inversione di marcia e uscire al primo casello aperto. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale l’autoarticolato e la macchina si sarebbero scontrati frontalmente. Il tratto dove si è verificato il mortale incidente “era cantierizzato con corsia in deviazione correttamente installata e segnalata“. Lo scrive in una nota Autostrade. Pesanti disagi sull’Aurelia, con una fila interminabile di auto dirette verso ponente.