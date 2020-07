Catania (askanews) – La Regione ha “13.000 dipendenti dei quali l’80% assolutamente improduttivi. Ma non lo dite ai sindacati. Improduttivi. Si grattano la pancia dalla mattina alla sera. E ora vogliono lavorare da casa, ma se non lavorate in ufficio come pensate di lavorare da casa”? Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci intervenendo alle “Giornate dell’Energia 2020”, a Catania.