In fiamme la cattedrale di Nantes in Bretagna (Video)

Nantes (Bretagna) – Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza e di spegnimento del grave incendio che sta avvolgendo la cattedrale di Nantes, in Bretagna. Non si conoscono ancora le cause, ma al momento sembra trattarsi di un incidente. I pompieri sono stati allertati alle 7:40 e hanno dovuto darsi parecchio da fare per contenere le fiamme che minacciavano le case intorno. L’incendio nella cattedrale gotica bretone ricorda quello avvenuto nell’aprile del 2019 a Notre Dame, a Parigi. Secondo l’agenzia francese Open, sono stati impiegati più di sessanta pompieri. La cattedrale gotica dei Santi Pietro e Paolo di Nantes, che ha già subito gravi danni dai bombardamenti del 1944 e un incendio del tetto nel 1972, è stata completata solo nel 1891, dopo 457 anni di lavori. La fabbrica fu avviata infatti nel 1434 dal duca di Bretagna Giovanni V nello stile gotico fiammeggiante in voga allora. Dal 1862 la cattedrale della cittadina sulla Loira è stata dichiarata monumento storico dal governo francese. La sua navata centrale supera in altezza di vari metri quella di Notre-Dame di Parigi.