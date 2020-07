La viceministra Laura Castelli del M5S: se i ristoratori non hanno più clienti cambino mestiere

Da quando ha perso l’erre moscia, la ragioniera (con rispetto parlando per i ragionieri) 33enne Laura Castelli è meno ipocrita e dice, papale papale, quello che pensa. Gli è che, come molti altri suoi colleghi di quella catastrofe politica che è il movimento grillino, pensa poco e, come succede a chi pensa poco, schematizza e non riesce a nascondere il suo snobismo per cui siamo tutti scemi, i politici sono tutti corrotti e gli italiani non devono lamentarsi troppo per la crisi ma rimboccarsi le maniche e cercarsi qualcos’altro da fare.

Incredibile? Sì, incredibile ma vero.

Guardate il video e ascoltate quello che dice!