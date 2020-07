Migrante accolto in casa terrorizza i suoi ospiti minacciandoli e pretendendo un “pizzo”: arrestato

L’uomo, un giovane di 28 anni è stato arrestato dai carabinieri che gli hanno teso una trappola per incastrarlo: è finito in carcere a Ivrea

Cuorgné – I carabinieri hanno arrestato per estorsione un cittadino del Burkina Faso di 28 anni, regolare sul territorio nazionale, residente a Favria (Torino). L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva fatto amicizia qualche settimana fa con la coppia, al punto da ottenere in uso gratuito una loro dimora sita a San Colombano Belmonte.

Tuttavia le quotidiane intemperanze, la vita sregolata e soprattutto l’atteggiamento aggressivo e violento mostrato sin da subito dal migrante nei confronti della piccola comunità locale, hanno costretto il padrone di casa a chiedergli di andarsene.

Da quel momento i rapporti tra i due sono degenerati e il migrante del Burkina Faso ha iniziato a ricattare l’uomo e la sua compagna, arrivando a chiedere il pizzo per lasciare l’appartamento. Secondo le indagini dei carabinieri, in ben tre occasioni sarebbe riuscito a estorcere alla coppia oltre 400 euro, un telefono cellulare e la promessa, strappata con violenza e minacce, di cedergli un’auto a titolo gratuito.

In conseguenza di ciò scattava la denuncia che portava all’arresto dell’uomo mentre stava intascando un’ulteriore rata del pizzo. Attualmente è in carcere a Ivrea.