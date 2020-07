Scarcerati spacciatori immigrati “beccati” con 2 chili di droga

Al ritorno da Palermo, in pullman, con la droga: un anno e mezzo per due giovani cittadini del Gambia, poi lasciati liberi

Palermo – Il giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Palermo Fabio Pilato (nella foto) ha inflitto solo un anno e quattro mesi di reclusione a due immigrati del Gambia, Dawda Dayboe, 19 anni e Dramme Saikou, 20 anni. E poi li ha liberati. La pena è ridotta di un terzo perchè i difensori – gli avvocati Samantha Borsellino e Gianluca Lo Cascio – hanno scelto il giudizio abbreviato. L’operazione antidroga è scattata il 23 febbraio del 2019. I due gambiani erano stati trovati in possesso di quattordici panetti di hashish, per un peso complessivo di poco inferiore a 1,4 chilogrammi, e poco più di tre grammi di marijuana. Insomma, quasi due chili di roba. Il giudice ha qualificato la vicenda in “fatto di lieve entità” riducendo la condanna di quattro mesi rispetto alla richiesta del pm. Così i due sono usciti subito. Il processo si è celebrato al tribunale di Palermo in seguito alla trasmissione degli atti da parte del gip di Agrigento, Stefano Zammuto, che aveva convalidato gli arresti.