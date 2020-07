Sgominata dai Carabinieri la banda di rumeni specializzati in furti di auto, tablet e cellulari

Nove fermi e un arresto: questo il bilancio dell’Operazione “Malcom” condotta dai Carabinieri di Tortona, Novi Ligure e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Alessandria nei confronti di un agguerrito sodalizio criminale dedito alla commissione di furti e rapine ai danni di numerosi ipermercati e centri commerciali del Nord Italia

Alessandria – Nella giornata di ieri, a Monza, Seregno (MB), Seveso (MB) e Busto Arsizio (VA), i Carabinieri dei Nuclei Operativi delle Compagnie CC di Tortona (AL) e Novi Ligure (AL) e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo CC di Alessandria, a conclusione di complesse e articolate indagini, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto 9 persone, tra cui una donna, traendone in arresto una decima, tutte di nazionalità rumena, di età compresa tra i 21 e i 48 anni, ritenute appartenenti ad un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti e rapine in tutto il Nord Italia e, in particolare, ai danni di negozi di apparati telefonici e informatici posti all’interno di ipermercati e centri commerciali.

Solo due mesi di indagini

Le indagini, condotte con l’ausilio di attività tecniche, erano state avviate in merito a quanto avvenuto a Tortona (AL) il 13 giugno scorso, a seguito della richiesta di intervento da parte di una guardia giurata in servizio in un centro commerciale del luogo che, nel corso della notte, era stato minacciato da alcuni ladri a volto coperto sorpresi a rubare telefoni cellulari esposti negli scaffali. Intervenivano subito gli uomini della Benemerita che riuscivano a rintracciare in breve tempo e sottoporre a fermo di indiziato di delitto un rumeno di 21 anni, attualmente in carcere, ritenuto essere uno degli autori materiali del reato, poiché membro di una pericolosa banda di rapinatori rumeni domiciliati in campi nomadi o appartamenti della cintura di Monza, della Brianza e di Varese, messi “a gentile disposizione dei rispettivi Comuni”, dedito alla commissione di rapine a mano armata. Sarebbero una dozzina le rapine, anche a mano armata, messe a segno nel mese di giugno, all’Outlet di Serravalle Scrivia, al centro commerciale di San Martino Siccomario (PV), e in quelli di Cremona, Broni (PV),

Mazzano (BS), Brembate (BG), Daverio (VA), oltre alla rapina di un paio di persone alle quali sono stati portati via i soldi e l’auto. Inoltre la banda di rumeni è ritenuta responsabile del furto di quattro auto ed alcune targhe col le quali riciclavano vetture rubate e usate per mettere a segno i colpi. Oltre al ventunenne, sono quattro le persone sottoposte a fermo su decreto emesso dal P.M. della Procura di Alessandria, Dr. Andrea Trucano; cinque quelle fermate d’iniziativa dai carabinieri, tra cui una donna sorpresa mentre si stava apprestando ad abbandonare il territorio nazionale per rifugiarsi nel Paese di origine.

I ladri raggiunti mentre nascondevano la refurtiva

I quattro fermati invece erano sorpresi all’interno di una struttura abitativa dell’insediamento di nomadi di via della Offelera, a Monza, mentre insieme ad altri, tra i quali due dei fermati su decreto dell’A.G., cercavano di nascondere circa 200 tra telefoni cellulari e tablet, risultati provento dell’ennesima spaccata commessa alle due di notte nel negozio “Euronics” sito all’interno del centro commerciale “Auchan” di Cesano Boscone (MI). In quella circostanza gli uomini della Benemerita facevano irruzione mentre i rapinatori, che erano all’opera, erano bloccati durante la fuga ad eccezione di uno che riusciva momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

L’intervento dell’elicottero

L’uomo era però rintracciato poco dopo dall’equipaggio dell’elicottero del 2° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bergamo – Orio al Serio, grazie al pilota che riusciva ad inseguire il fuggitivo sino a quando questi, raggiunta un’area campestre, si vedeva piombare addosso il velivolo che gli atterrava accanto mentre i due carabinieri dell’equipaggio lo raggiungevano, bloccandolo e consegnandolo (nella foto sopra l’attimo prima dell’arresto col ladro in ginocchio mezzo nascosto dall’erba), poco dopo, ai colleghi a terra che lo stavano inseguendo. Una volta in caserma, l’uomo risultava colpito da provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria di Cremona, che ne disponeva la custodia cautelare in carcere. Oltre alla citata refurtiva, del valore di oltre 50.000 euro, subito restituita agli aventi diritto, nel corso delle operazioni veniva altresì recuperata un’autovettura Range Rover Evoque, risultata rubata il 13 luglio ad una donna di Padenghe sul Garda (BS) condotta da uno dei fermati e con a bordo un suo connazionale di 24 anni deferito in stato di libertà per ricettazione. Sequestrato anche l’armamentario per mettere a segno e rapine, composto da mazze ferrate, flessibili e altri attrezzi atti allo scasso, nonché abbigliamento vario utilizzato per il travisamento.

Espletate le formalità di rito, tutti finivano in carcere a Monza e Busto Arsizio (VA), mentre la donna finiva a San Vittore, tutti a disposizione delle competenti Autorità Giudiziarie.