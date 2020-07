Stamperia Miroglio di Alba, al via le trattative tra i sindacati e il gruppo tessile: potrebbero essere riassorbiti 34 dipendenti

Alba – È entrata nel vivo, la vertenza tra i sindacati e la Miroglio, il gruppo tessile e di abbigliamento, sulla chiusura della Stamperia di Govone.

Giovedì i rappresentanti sindacali hanno incontrato il direttore del personale dell’azienda, Alessio Fois, e si è iniziato a ragionare su numeri e strategie per non lasciare in mezzo a una strada nessuno dei 151 dipendenti coinvolti nella decisione di mettere in liquidità lo storico stabilimento al confine tra Albese e Astigiano.

Il gruppo Miroglio si sarebbe detto disponibile, per quanto riguarda la ricollocazione interna, a riassorbire negli altri suoi siti produttivi tra i 22 e i 34 dipendenti.

Per quanto riguarda i pensionamenti, nell’arco dei tre anni di cassa e disoccupazione l’azienda ha calcolato che potranno accedervi 17 o 18 dipendenti.

Sul fronte della ricollocazione esterna, è stato accolto molto positivamente l’impegno espresso dal sindaco di Alba, Carlo Bo, che durante l’incontro con i lavoratori aveva dichiarato di voler incontrare i sindaci dei comuni di residenza dei dipendenti per unire le forze e una delegazione di imprenditori per valutare possibili ricollocazioni.

“Gli ammortizzatori sociali da soli non bastano, sono uno strumento necessario ma temporaneo. Il nostro è un territorio sano con un forte orgoglio imprenditoriale e che ha sempre risposto con concretezza alle sfide che aveva di fronte” le parole del primo cittadino di Alba.

Da parte loro i sindacati hanno chiesto di poter partecipare ad un tavolo di lavoro, creato apposta, per monitorare costantemente la situazione, dialogando con le altre realtà imprenditoriali.

Mercoledì è in programma un’assemblea in vista del prosieguo della trattativa con un nuovo incontro tra direzione aziendale e sindacati, previsto per giovedì.

Sul fronte dell’anticipo della cassa integrazione, Banca d’Alba ha ribadito la sua disponibilità a essere al fianco dei lavoratori in questo momento di crisi.