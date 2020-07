A Tarquinia un immigrato nudo balla per la strada nel centro storico

Roma (da Libero) – Immigrati fuori controllo nell’Italia di Conte e Lamorgese. Un video (scabroso) pubblicato dal sito Tusciaweb riprende un uomo di colore completamente nudo intento a ballare lungo Via delle Rose, a ridosso del centro storico di Tarquinia (Viterbo). “Attimi di imbarazzo e qualche risata, all’alba”, scrive il sito. L’africano, “incurante delle auto di passaggio e vestito solamente con un paio di cuffie collegate a uno smartphone” ha intrattenuto i residenti e i passanti a cui non è rimasto che immortalare con i propri telefonini l’imprevisto e piuttosto deprimente spettacolino alla luce del sole. Poi, all’improvviso come è arrivato, l’uomo si è dileguato. Chiamateli i “fantasmi del Viminale”.