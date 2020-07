Ecco chi è davvero il peggiore nemico dell’Italia

di Louis Cyphre – Mark Rutte (nella foto mentre sta dando l’ultimo tiro di bamba nella narice sinistra – probabilmente ne ha sniffata troppa e non è entrata subito tutta – prima di un discorso in pubblico), 53 anni originario de L’Aia, figlio di un commerciante, è un liberista convinto per cui i soldi contano più delle persone, mentre i liberali sono convinti del contrario. Apertamente pro-mercato e fautore del rigore sui conti pubblici, guida il governo olandese dall’ottobre 2010, risultando il leader continentale più longevo dopo Angela Merkel. I suoi esecutivi hanno avuto il nocciolo duro nel suo Partito Popolare per la Libertà e la Democrazia (Vvd), decisore strategico dell’orientamento politico de L’Aia. È stato abile a tessere alleanze durature che hanno portato l’Olanda a divenire il terzo polo di influenza dopo Germania e Francia nell’Europa post-Brexit. Dalla crisi dei debiti sovrani a quella del coronavirus la sua linea politica si è sempre incentrata sul sostegno a una rigorosa applicazione dell’austerità sui conti pubblici, nell’appoggio a una ridotta solidarietà economica e finanziaria inter-europea, per una difesa degli strumenti di controllo sull’attività degli Stati del Sud Europa. Rutto ha costruito intorno all’Olanda l’alleanza della Nuova Lega Anseatica, blocco commerciale, patto economico e strumento pressione per portare avanti una linea politica liberista nelle istituzioni di Bruxelles. Nelle ore più calde della crisi del coronavirus si nota come la maggiore centrale del rigore in Europa non sia la Germania a guida Merkel ma l’Olanda di Rutto, capace di puntare a separare i benefici dell’appartenenza all’Unione (dal dumping fiscale al libero scambio) dai doveri di solidarietà. In un gioco rischioso per tutta l’Eurozona. 53 anni, specializzato in storia prima di iniziare la carriera nel mondo del business in società come Calvè e Unilever, affiancando all’impegno manageriale la militanza politica nel Vvd, dopo una lunga ascesa manageriale culminata nella direzione delle risorse umane di diverse sussidiarie di Unilever, Rutto fu selezionato nel 2002 per entrare a far parte in quota Vvd del governo di Jan Peter Balkenende, come Segretario di Stato (l’equivalente di ministro) per gli Affari Sociali e l’Occupazione. Dal 2004 al 2006 passò al ministero per l’Educazione, la Cultura e la Scienza, varando una grande riforma del sistema scolastico olandese in senso market-oriented. La visibilità ottenuta nel Vvd per la partecipazione a governi in cui la formazione liberale olandese era partner di minoranza del centro cristiano-democratico Cda permise a Rutto di conquistare la leadership del partito nel 2006. Da lì sarebbe iniziata la scalata al potere del giovane segretario. Alle elezioni legislative del 2010 il Vvd del Rutto risultò l’unica formazione a sfondare la soglia del 20% dei consensi e, con soli 80.000 voti in più della sinistra del Partito Laburista, ottenne 31 seggi contro i 30 dei principali sfidanti, posizionandosi in prima fila per la formazione del governo. L’esecutivo si strutturò come un governo di coalizione tra Vvd e Cda, supportato all’esterno dal Partito per le Libertà (Pvv), la formazione di estrema destra ed euroscettica di Gert Wilders, arrivata terza col 15,5% delle preferenze. Wilders concesse il via libera per un esecutivo guidato da Rutto, sostenendone la linea liberista e pro-mercato. Il 14 ottobre 2010 Rutto divenne capo del governo nel 2018 e il secondo premier più giovane della storia olandese. Il Pvv sostenne le riforme di Rutto volte a tagliare il deficit e la spesa pubblica in cambio di leggi restrittive sull’immigrazione e sul divieto dei burqa nei luoghi pubblici e negli spazi comuni. Confermato nel 2012 e nel 2017 potè governare guidando il Paese con le logiche politiche che lo avrebbero reso celebre in Europa. La saldezza dell’esecutivo sul fronte interno, la cooptazione dei Laburisti nell’agenda economica del governo, ostile in Europa all’aumento di solidarietà legata alla discesa in campo della Bce di Mario Draghi e favorevole a un’austerità capace di non minacciare l’agenda mercantilista olandese. Proprio nell’esecutivo con i laburisti l’Olanda mise in campo molti degli strumenti politici che ne hanno incrementato l’influenza europea. Dalla competizione fiscale col resto d’Europa alla costituzione della Nuova Lega Anseatica Rutto piantò i semi dell’influenza olandese sui Paesi rigoristi del Nord, che dal 2017 in avanti si sarebbe mostrata in aperta polemica con gli obiettivi della Francia di Emmanuel Macron. Nel voto di fine legislatura del 2017 il Vvd perse 5 punti percentuali e 8 seggi in Parlamento, confermandosi comunque primo partito. Col 21,29% dei voti Rutto staccò di otto punti Wilders, che aveva guidato il Pvv al secondo posto, mentre i laburisti, dopo cinque anni di connivenza e collaborazionismo con l’agenda liberista di Rutto, precipitarono dal secondo al settimo posto, perdendo ben 29 seggi e 19 punti di consenso. Per formare il suo terzo esecutivo Rutto tornò all’ovile della Cda, a cui si aggiunsero i social-democratici e la piccola Unione Cristiana, di stampo conservatore. Con questo governo di coalizione molto frammentato Rutto ha esercitato una crescente capacità di leadership interna, accelerando sull'agenda di tagli al welfare, flessibilizzazione del mercato del lavoro e riduzione del carico fiscale. Al tempo stesso, assieme al nuovo Ministro delle Finanze Wopke Hoekstra, si è pressochè completamente intestato la conduzione della politica internazionale dell'Olanda. Una politica che, come vediamo nei giorni della crisi del coronavirus, è trincerata sui principi portati avanti nell'ultimo decennio. L'Olanda, capace di crearsi rendite di posizione, mira a preservarle anche nell'ora più buia dell'Unione.