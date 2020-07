Potrebbe essere un migrante del Ruanda l’incendiario della cattedrale di Nantes

Nantes (Rtl) – Un africano di 39 anni del Ruanda è stato fermato in relazione alle indagini per l’”incendio doloso” nella cattedrale di Nantes, in Francia. Secondo l’emittente Rtl si tratta di un profugo che lavorava nella diocesi e che era molto contrariato per il visto scaduto (sic!). Il sospettato è ritenuto responsabile della chiusura a chiave della cattedrale il giorno prima dell’incendio. Tutto ciò mentre le autorità cercano di sminuire la posizione dell’arrestato: “In questa fase si tratta di verifiche, nulla consente di coinvolgerlo nell’attuazione dell’incendio”, ha dichiarato il pubblico ministero di Nantes, Pierre Sennes, citato da Le Figaro, affermando che “dobbiamo rimanere cauti”. Le piste seguite dagli inquirenti, una volta appurata la presenza di tre inneschi per il rogo e la sua natura dolosa, sono quelle dell’atto di un terrorista o di un “semplice” piromane. Nel devastante incendio della Cattedrale, simbolo della cristianità in una terra, la Bretagna, cattolica e templare per tradizione, è rimasto fortemente danneggiato il grande organo, risalente al 17° secolo, e si teme che sia stato completamente distrutto.

“La piattaforma su cui si trova è molto instabile e rischia di crollare”, ha riferito Laurent Ferlay, capo dei vigili del fuoco, intervenuti in centinaia per contenere le fiamme, circoscritte intorno alle 10 di ieri mattina 18 luglio 2020. “L’anima della cattedrale”, soprannome dato allo strumento dai fedeli, era già stato protagonista di un grave incendio nel 1972, che aveva rovinato gran parte delle strutture in legno. Secondo kle indagini è certo che si tratti di un attentato. Infatti è del tutto evidente che c’è chi voleva distruggere col fuoco la cattedrale di San Pietro e Paolo a Nantes. L’incendio è doloso e lo dimostrano i tre inneschi ritrovati fra la cenere: uno a livello del grande organo, uno a destra e uno a sinistra della navata, stando a quanto riferisce il procuratore della città, Pierre Sennès. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme hanno provocato la rottura delle principali vetrate tra le due torri dell’imponente chiesa, costruita in quattro secoli e completata nel 1891. Il comandante dei pompieri Ferlay ricorda che il tetto rifatto con rinforzo in cemento, dopo il rogo del ’72, non è stato danneggiato. All’epoca la chiesa era tornata ad accogliere fedeli solo 13 anni dopo, nel 1985.