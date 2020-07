Solita “baruffa gaviese” tra Nicoletta Albano e Rita Semino: o te ne vai o tua nipote avrà dei problemi

Alessandria (Anna Briano) – Dalla chiusura delle indagini avvenuta giovedì 22 maggio scorso sulla vicenda che vede protagonista l’ex sindaca di Gavi Nicoletta Albano e l’attuale prima cittadina (dimissionaria) Rita Semino (nella foto), non ci sono grosse novità se si esclude un’intercettazione ambientale riportata stamane da La Stampa di Torino in un articolo finalmente esauriente a firma di Adelia Pantano. Secondo la collega gli inquirenti possono ora contare su una frase detta dalla Albano in un colloquio privato con la Semino (che l’ha registrata a sua insaputa) in cui le ha detto: “Te ne devi andare altrimenti poi ci saranno problemi con il lavoro di tua nipote” (assunta come dipendente in una catena di supermercati). Come osserva correttamente la brava collega, “Rita Semino sapeva che la sua esperienza come sindaca di Gavi stava per finire prima del termine del suo mandato. Ma le serviva una prova schiacciante e inconfutabile per dimostrare le pressioni subite dalla vicesindaca. E così ha fatto: si è presentata con un registratore al colloquio con la sua vice, Nicoletta Albano”. Nella triste vicenda, dove tutti sono contro tutti nella più squisita tradizione gaviese, sono quattro le persone sotto accusa: Nicoletta Albano, ex vicesindaco, Giovanna Sutera, che ha rivestito il ruolo di segretario comunale, anche lei ormai dimessa dall’incarico, Pierpaolo Bagnasco, capo dell’ufficio tecnico e Eugenio Rabbia, consigliere comunale di maggioranza. Le accuse sono concussione per Nicoletta Albano, ex sindaco di Gavi dal 1995 e al 1999, dal 2006 al 2011 e dal 2011 al 2016, difesa da Tino Goglino, falso in atto pubblico per Sutera, difesa da Marco Conti, per Bagnasco, tutelato da Giuseppe Cormaio, e, in concorso, pare in maniera più sfumata, per Rabbia. Tutto era successo il 30 dicembre del 2019, nella sala consiliare del municipio di Gavi. La minoranza aveva chiesto conto delle ventilate dimissioni del sindaco in carica Rita Semino, ottantaseienne, che Nicoletta Albano, nel 2016, aveva voluto a capo del Comune, visto che non poteva più fare la sindaca in quanto l’era già stata per due precedenti mandati consecutivi. Albano si era comunque messa al suo fianco come vice.

Rita Semino, un passato all’interno della Cisl, ad un certo punto aveva iniziato a lavorare in disaccordo con la Albano tanto che quest’ultima l’avrebbe indotta a dare le dimissioni, pare anche con un’insistente minaccia di far perdere il posto di lavoro a una sua parente stretta e da qui l’ipotesi di concussione (di qui l’intercettazione ambientale riportata oggi da La Stampa). Impaurita Rita Semino ha effettivamente firmato le dimissioni che, tuttavia, non sono mai state protocollate. “Chiacchiere da bar” aveva bollato all’inizio tutta la vicenda. Non l’hanno pensata allo stesso modo gli inquirenti che avevano cominciato a scavare, portando materiale in Procura. Il 24 gennaio la maggioranza del consiglio comunale gaviese si è dimessa in toto. Oggi la scorbutica Gavi è amministrata dal commissario prefettizio Maria Clara Callegari.