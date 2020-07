Un Conte durissimo al premier olandese Rutte: se crolla il mercato Ue sarai tu a risponderne agli europei

Bruxelles (Ansa) – “Vi state illudendo che la partita non vi riguardi o vi riguarda solo in parte. In realtà – ha detto Conte nel corso di una lunga riunione questo pomeriggio con i leader dei Paesi frugali, rivolgendosi in particolare all’olandese Rutte – se lasciamo che il mercato unico venga distrutto, tu forse sarai eroe in patria per qualche giorno, ma dopo qualche settimana sarai chiamato a rispondere pubblicamente davanti a tutti i cittadini europei per avere compromesso un’adeguata ed efficace reazione europea”. La mediazione sulla dotazione dei sussidi del Recovery Fund, al vertice Ue a Bruxelles, è scesa sotto la soglia dei 400 miliardi di euro, e una delle ultime ipotesi circolate è 375 miliardi. Ma per i Frugali la cifra è sempre troppo alta e c’è ancora una grossa distanza da coprire nel negoziato, spiegano fonti diplomatiche europee. Comunque, viene fatto rilevare, l’intesa dovrà contenere la componente sulla governance, una riduzione del volume del Bilancio Ue ed un nuovo incremento dei rebate.