Arrestato marocchino esperto nel furto con abbraccio

Alessandria – Prima chiedeva informazioni e quando le aveva avute per ringraziamento abbracciava chi gliel’aveva date ma contemporaneamente gli sottraeva denaro o gioielli, o entrambe le cose. Nei giorni scorsi personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria procedeva all’arresto di un marocchino resosi autore del reato di furto perpetrato con la c.d. “tecnica dell’abbraccio”. Gli agenti sono intervenuti grazie alla segnalazione di un cittadino che riferiva di aver riconosciuto colui il quale, qualche tempo prima, gli aveva sottratto la sua collanina d’oro utilizzando la “tecnica dell’abbraccio”. Giunti sul posto, immediatamente gli Agenti procedevano all’identificazione del presunto ladro, tale Issame Hamzawi, cittadino marocchino classe 1994, il quale poco dopo era accompagnato in Questura per successivi accertamenti ed espletamento delle formalità di rito. Quindi era denunciato per furto in stato di libertà.