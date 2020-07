Da Confcommercio: aspettando saldincittà, serata in centro venerdì 31 luglio

I commercianti alessandrini stanno organizzando iniziative di animazione ed eventi per offrire ai clienti e visitatori una serata di svago in cui attendere le vendite di fine stagione che iniziano il 1° agosto

Una mappa del centro con l’indicazione dei negozi che venerdì 31 luglio resteranno aperti con apertura prolungata la sera in attesa, insieme ai propri clienti e a quanti vorranno venire ad Alessandria, dell’inizio ufficiale dei saldi previsto per il 1° agosto: la sta realizzando la Confcommercio di Alessandria che coordina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, “Aspettando Saldincittà”, la serata nata da un’idea dei commercianti del centro che vedrà l’organizzazione di iniziative di animazione e piccoli eventi per coccolare quanti passeggeranno per le vie e per le piazze del centro.

Le iniziative, che si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli previsti dai DPCM in tema di contenimento del contagio da Covid-19, hanno l’obiettivo di rafforzare l’attrattività del capoluogo e delle sue attività commerciali, anche grazie ad una campagna di comunicazione multicanale (web, stampa, radio, etc. a livello nazionale e locale) che la Confcommercio di Alessandria realizzerà sostenendola interamente.

“Abbiamo raccolto ed accolto le richieste dei nostri soci che hanno deciso di proporre una serata in cui, dopo il durissimo periodo di forzata chiusura ed una riapertura con performance ancora non paragonabili ai livelli precedenti all’emergenza, poter accendere i riflettori sul centro, sui negozi e sui propri prodotti, con una serie di iniziative di svago che animeranno il centro. – dichiara il presidente di Confcommercio Alessandria Vittorio Ferrari – Chi verrà ad Alessandria venerdì 31 luglio troverà una città aperta ed accogliente, tante buone occasioni di acquisto ed un servizio curato e personalizzato. Oltre al coordinamento organizzativo ci occuperemo della campagna di comunicazione, che l’associazione offrirà ai commercianti della città per sostenerli in questo difficile momento in cui è necessario fare squadra ed ottimizzare le risorse. Anche in questo senso abbiamo attivato la collaborazione con il Comune per mettere a sistema tutto quello che verrà proposto”.

I negozi che intendono aderire ed essere inseriti sulla mappa devono compilare il form al seguente link: https://bit.ly/30qlbk0 in tutte le sue parti ed inviarlo entro le ore 14 di mercoledì 22 luglio.