Da Giovani Costruttori ANCE Alessandria: i progetti di nuovi edifici scolastici sono realizzabili

Valentina Bianchi: gli studenti hanno colto lo spirito del concorso “Macroscuola”, i lavori saranno presentati alle amministrazioni locali

“Gli studenti della III B e della III E della scuola secondaria di primo grado ‘A. Doria’ di Novi Ligure hanno colto lo spirito del concorso Macroscuola, bandito dai Giovani ANCE a livello nazionale, realizzando due distinti progetti che hanno partecipato alla selezione nazionale, dopo aver vinto la classifica regionale”. E’ il primo commento di Valentina Bianchi, imprenditrice novese e vice presidente nazionale dei Giovani Costruttori ANCE, al termine della valutazione nazionale della commissione giudicatrice. “Nonostante la prova di mesi segnati dal lockdown – ha sottolineato Valentina Bianchi – lo spirito e il lavoro di gruppo hanno prevalso su tutte le difficoltà derivanti dall’obbligo di contatti, di confronti e di dialogo attraverso i social”.

Le classi novesi hanno redatto due distinti progetti di scuole capaci di raccogliere le esigenze degli studenti per migliorare la qualità della vita di chi le frequenta e per realizzare una convivenza ottimale.

Fra i giurati del concorso era presente l’architetto Gianandrea Barreca che ha manifestato apprezzamento sia per la partecipazione al concorso che per la presentazione di “progetti molto posati, pur ricercando originalità e sviluppando la fantasia”. “Effettivamente – evidenzia Valentina Bianchi, che è coordinatrice del progetto Macroscuola – tutti sono stati felicemente impressionati dal numero dei partecipanti e per la realizzabilità dei progetti. A quell’età, infatti, è facile sognare ma l’aver dimostrato di avere idee chiare sull’utilizzo degli ambienti scolastici e il rispetto per l’ambiente è un segnale di maturità e di consapevolezza della realtà in cui si vive quotidianamente”.

Nel contempo, i progetti, per non rimanere un esercizio teorico, verranno consegnati agli amministratori comunali delle città interessate. “E, per quanto concerne Novi Ligure – afferma Valentina Bianchi – l’ANCE provinciale sarà disponibile per confrontarsi con tutti coloro che saranno interessati a ridefinire edifici scolastici adeguati ai nuovi tempi e ad una scuola con le caratteristiche per formare i cittadini di domani”.

Dall’esperienza del concorso dei giovani costruttori ANCE è auspicabile l’interessamento delle amministrazioni pubbliche locali per concretizzare sinergie capaci di rinnovare un’edilizia scolastica che sappia guardare al futuro delle nuove generazioni.

“L’auspicio dell’architetto Barreca – conclude Valentina Bianchi – sarà realizzato perché il concorso dei Giovani Costruttori ANCE proseguirà anche nel prossimo anno scolastico e avrà come tema l’ideazione della ‘casa ideale’: è un annuncio ed un invito a tutte le scuole”.