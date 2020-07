Da Rotary Club di Novi Ligure: Rotary e Roquette insieme per la C.R. di Novi

Splendida sinergia operativa quella che ha coinvolto il Rotary club di Novi e la Roquette Italia di Cassano Spinola, nel rispondere alle necessità della Croce Rossa novese

Il club di Novi Ligure, con il neo eletto presidente Arch. Monica Sciutto, a solo due settimane dall’inizio dell’anno rotariano si è già attivamente impegnato per il sostegno della comunità locale. Le esigenze di chi si è trovato e si trova sul campo ad affrontare un dramma così complesso come la pandemia da Coronavirus – che così duramente ha colpito il nostro paese – non sono passate inascoltate a chi, sul territorio, si impegna col proprio lavoro, con il volontariato, con la disponibilità ad operare per il bene degli altri al di sopra dell’interesse personale. Sono così arrivate al Rotary club di Novi, sodalizio che da oltre quarant’anni opera con passione, quotidianamente impegnato a svolgere attività con un impatto positivo, le richieste per la fornitura di guanti, mascherine, tute per gli operatori sanitari della Croce rossa cittadina, il cui uso, continuo e quotidiano, ha bisogno di grandi numeri. L’istanza è stata subito accolta dal sodalizio novese che ha nel suo Presidente, Monica Sciutto, una persona sensibile, dinamica e pronta; si è così fatta promotrice dell’iniziativa anche presso la Roquette Italia di Cassano Spinola, coinvolgendola a pieno titolo nel progetto, grazie alla disponibilità e partecipazione del direttore generale Ing Daniele Dallapria che in maniera attiva si è confrontato con il club. L’azienda, una realtà produttiva fondamentale per l’economia del territorio e che da decenni contribuisce al suo sviluppo operando nel settore chimico degli amidi e dei suoi derivati, non è rimasta insensibile alla richiesta. Così, grazie al fondamentale contributo dei soci Gabriele Ancarani ed Ernesto Fossati che si sono fatti parte attiva nel contattare la Roquette di Cassano Spinola è stato possibile consegnare una consistente fornitura di materiale monouso contenente tute, mascherine, guanti in nitrile di varie misure, direttamente presso la sede della C.R. di Novi, nelle “mani” del Presidente dr. Davide Saccone e del dirigente amministrativo Marco Priano che, attorniati dai loro militi, hanno espresso la propria gratitudine e il proprio apprezzamento con poche ma sentite parole. Un particolare ringraziamento al club che con il service ha dimostrato ancora una volta sensibilità ed attenzione alle esigenze del territorio anche alla luce della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese tutto.