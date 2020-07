Emergenza lavoro, il 30 luglio presidio a Vercelli di Cgil, Cisl e Uil in piazza Cavour

Vercelli – Giovedì 30 luglio nel pomeriggio, alle quattro, Cgil, Cisl e Uil organizzano un presidio in piazza Cavour per portare all’attenzione l’emergenza lavoro nel vercellese.

“La situazione nel mondo del lavoro nella provincia di Vercelli era già critica prima dell’emergenza sanitaria, lo è e rischia di esserlo ancora di più nell’immediato futuro – si legge in una nota – troppe le situazioni in cui, pur tutelando i lavoratori, i posti di lavoro sono stati definitivamente persi”.

Ora, si legge sempre nella nota, “serve urgentemente un piano strategico a salvaguardia dei posti di lavoro e di politiche attive del lavoro per affrontare il post Covid”.