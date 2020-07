Erano i referenti delle ‘ndrine nel novese: condannati, ma non per mafia, gli imprenditori Orlando Sofio e Marianna Grutteria

Novi Ligure – Il tribunale di Palmi, Reggio Calabria, ha condannato, in primo grado, rispettivamente a cinque anni e tre mesi e a tre anni per associazione a delinquere, ma non di stampo mafioso, Orlando Sofio e Marianna Grutteria, i due imprenditori calabresi, ma residenti uno a Novi Ligure e l’altra a Serravalle Scrivia, arrestati nel 2016 nell’ambito dell’operazione Alchemia, partita quattro anni prima, dalla quale era emersa ancora una volta la presenza delle cosche nel Nord Ovest.

La Procura, ritenendo evidenti i legami mafiosi, aveva chiesto 15 anni per Sofio e 12 anni per Grutteria.

Non sono bastati, dunque, i continui contatti comprovati dalle intercettazioni telefoniche e ambientali con i capi delle’ndrine calabresi Raso-Gullace-Albanese e Gagliostro-Parrello, radicate in Liguria, per farli condannare.

I due erano stati considerati dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria i referenti locali delle due cosche.

Orland Sofio, 66 anni, nelle vesti di accompagnatore e “telefonista” del boss Carmelo Gullace, detto Nino, condannato a 18 anni. La Grutteria, secondo gli inquirenti, era a «completa disposizione degli interessi della cosca Gagliostro-Parrello» di Palmi. Sofio era inoltre considerato «il gestore di fatto di imprese riconducibili al sodalizio criminoso, quali la Euroservizi», di Serravalle Scrivia, della quale la donna era titolare fittizia e che si occupava di pulizie e smaltimento rifiuti.

Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, dal 2012 in poi, insieme agli esponenti delle due ‘ndrine, i due imprenditori avevano “brigato” per fare ottenere appalti alle aziende legate alle cosche in vari settori, come la fornitura di lampade a led a una nota catena di supermercati del Novese. Soprattutto, a fare gola erano i lavori del Terzo valico, all’epoca imminenti. Insieme a vari esponenti politici locali Sofio aveva puntato a costituire un comitato “Sì Terzo valico” da opporre ai comitati contrari. Per farlo, fece riferimento a Libero Pica, candidato alle elezioni comunali a Tortona nel 2012 e nel 2019 a Novi Ligure, con Forza Italia, non indagato, e a all’ex senatore novese Gianfranco Chessa, successivamente scomparso. Il comitato alla fine non fu creato ma la Euroservizi ottenne l’appalto nei cantieri del Terzo valico, poi revocato. A Serravalle, sempre nel 2012, Sofio sostenne – come emerso dalle intercettazioni telefoniche – la candidatura di Alberto Carbone, e la sua ditta ottenne anche in quel caso appalti dal Comune.

Nel processo, su 32 imputati i condannati sono stati dieci con ventidue assoluzioni. A Sofio sono stati confiscati la Euroservizi e i conti correnti ma, insieme alla sua “collega”, è stato scarcerato.