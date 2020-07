JB Monferrato, Sam Thompson è il primo rinforzo straniero

Casale Monferrato – Primo rinforzo straniero per la Novipiù JB Monferrato. Il club rossoblu ha comunicato di aver raggiunto un accordo con l’atleta Sam Thompson, ala classe 1992 di 201 cm.

Nato nella Città del Vento, Chicago, inizia a muovere i primi passi nella pallacanestro al liceo, frequentando la Whitney Young High School (stesso liceo frequentato da Jahlil Okafor centro dei New Orleans Pelicans).

Per la sua avventura al college Thompson sceglie gli Ohio State Buckeyes, dove sarà compagno di squadra dell’ex Junior Casale Amedeo Della Valle e sarà allenato da coach Thad Matta, il più vincente della storia dei Buckeyes, che ha condotto a quattro titoli della Conference Big Ten e a due Final Four.

I numeri “universitari” di Thompson sono stati in continua crescita: passa dai 2.1 punti di media del primo anno ai 10.2 nell’anno da senior (con 34 partenze in quintetto su 35 partite giocate) e guadagnandosi anche una Honorable Mention nel suo ultimo anno. Chiuderà la sua carriera universitaria con una partecipazione alla Final Four 2012 (e 12 minuti in campo nella semifinale contro Kansas) e un titolo della Big Ten (2013),giocando con nomi noti nel basket italiano come l’ex Trento Aaron Craft e l’ex Virtus Roma William Buford, entrambi in Serie A nella passata stagione.

Da professionista vanta diverse esperienze nella NBA G-League nelle formazioni affiliate ai Detroit Pistons, Philadelphia 76ers e Charlotte Hornets e ha giocato in Europa in Ungheria (compagno di AJ Pacher, ex Legnano, Reggio Calabria, Siena, Treviglio e ora a Ferrara) e fatto esperienze in Asia prima di scegliere ora l’Italia e Casale Monferrato per scoprire una nuova lega e portare al PalaFerraris lo straordinario atletismo che gli consentirà di essere senza dubbio tra i giocatori più spettacolari della Serie A2.

Carriera da professionista:

2015-16: NBA G-League con Grand Rapids Drive (16 partite) e Delaware 87ers (27 partite)

2016-17: Vasas Akademia (Ungheria),14.4 punti, 4.5 rimbalzi, 2.0 assist). Ha partecipato all’All-Star Game

sett. 2017: Homenetmen Beirut (Libano) per giocare lnternational Hariri Tournament

2017-19: NBA G-League con i Greensboro Swarm (91 gare giocate)

2020: Saigon Heat (ASEAN League): 20.7 punti, 8.5 rimbalzi, 2.8 assist, 2.2 recuperi di media (season highs 36 punti, 14 rimbalzi, 8 assist, 5 recuperi).