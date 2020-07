Migrante di colore manda all’ospedale due agenti Polfer

Ventimiglia – È stato condannato per direttissima il migrante di colore che ieri verso mezzogiorno si è scagliato contro due agenti della Polfer in servizio alla stazione ferroviaria di Ventimiglia che gli avevano chiesto il permesso di soggiorno mentre bighellonava in piazza Cesare Battisti davanti alla stazione ferroviaria. Deve rispondere di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. I due agenti gli si sono avvicinati quando l’uomo di colore di corporatura robusta si è avventato su uno di loro, facendolo cadere a terra e colpendolo con calci e pugni. Il secondo poliziotto è intervenuto in soccorso del collega ma per fermare l’energumeno africano è stato necessario anche il provvidenziale intervento di tre militari presenti in stazione, che l’hanno bloccato. I due poliziotti se la sono cavata con una prognosi di otto giorni ciascuno.