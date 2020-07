Nigeriano, pregiudicato al suo Paese ma regolare qui da noi, arrestato perché spacciava ai giardini

Alessandria – Nei giorni scorsi personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Torino, arrestavano il nigeriano Ehis Ekhator, pregiudicato in Nigeria ma regolare in Italia, il quale era trovato in possesso di un consistente quantitativo di marijuana. L’uomo veniva dapprima sottoposto a regolare controllo identificativo e, in ragione della percezione degli operatori di forte odore di sostanza stupefacente, era sottoposto a perquisizione personale dagli agenti che gli trovavano addosso 9 involucri termosaldati contenenti droga. Inoltre, nelle immediate vicinanze, grazie anche all’ausilio dell’unità cinofila della Polizia locale, erano trovati altri involucri presumibilmente di sua proprietà. Il nigeriano era accompagnato in questura e tratto in arresto per spaccio di droga, arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Lo spaccio in città di sostanze stupefacenti ha subito un’impennata a causa del progressivo aumento degli spacciatori ormai quasi esclusivamente nigeriani. Il fenomeno è in crescita, ovviamente non solo ad Alessandria, ma in tutt’Italia, e vede la mafia nigeriana occupare sempre più spazio sottratto alla malavita organizzata italiana.