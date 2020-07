Novara: smantellata “psico-setta” con a capo un settantasettenne che riduceva in schiavitù donne e bambini

Novara (Ansa) – Una potentissima “psico-setta”, con base operativa a Novara, è stata scoperta al termine di una complessa indagine dalla Questura di Novara, che nella notte ha eseguito in collaborazione con il Servizio Centrale Operativo numerose perquisizioni oltre che a Novara anche a Milano, Genova e Pavia. A capo della setta, i cui adepti erano in prevalenza di sesso femminile, c’era un uomo di 77 anni. La scoperta è stata effettuata dalla questura di Novara al termine di indagini coordinate dalla procura di Torino. Molte le perquisizione nella notte in tutte le province coinvolte, mentre lo scopo dell’organizzazione segreta sarebbe stato quello di commettere reati sessuali, anche su minorenni, attraverso il lavaggio del cervello e il supporto di figure legate al mondo della psicologia. L’operazione di smantellamento, ribattezzata “Dioniso”, è scattata all’alba, con ben 26 perquisizioni personali e 21 perquisizioni domiciliari nelle province di Novara, Milano, Genova e Pavia. Le accuse sono quelle di associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù e la commissione di una serie di gravi reati sessuali, anche ai danni di ragazze minorenni.