Operaio di azienda cuneese perde la vita alla Tirreno Power di Vado Ligure

Vado Ligure – Un operaio di 50 anni della Simic, nota azienda di Camerana, nel cuneese, ha perso la vita oggi a Vado Ligure all’interno dello stabilimento Tirreno Power.

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe stato colpito da un grosso carico all’altezza del torace. Sul posto immediato l’intervento dei militari della pubblica assistenza, dell’automedica del 118 e dei Vigili del Fuoco. Vani i tentativi di rianimazione, purtroppo per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare, è deceduto a seguito dei gravi traumi da schiacciamento riportati nel fatale incidente.

L’operaio stava svolgendo alcune attività nella zona dei sistemi di rifrigerazione dell’ex centrale a carbone, quando è stato colpito mortalmente. L’allarme è scattato da alcuni colleghi.

Vigili del Fuoco e Carabinieri stanno cercando di capire e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Sul luogo dell’infortunio sono giunti anche gli ispettori Asl per gli accertamenti e le verifiche del caso. È stata informata la Procura della Repubblica di Savona, che aprirà un fascicolo di indagine sull’infortunio mortale.

La Simic di Camerana, l’azienda per cui lavorava la vittima, è impegnata nei settori della caldareria, criogenia e camere da vuoto, meccanica di precisione, montaggio e manutenzione di impianti industriali.