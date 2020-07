Sicurezza aerea: a Tortona il corso per manutentore di aerei, “Skilled Worker Integrato”

Sta per partire a Tortona il corso Skilled Worker integrato, teorico e pratico, per formare e certificare nuovi manutentori di aerei

Il corso permette di ottenere la Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) e la qualifica come Tecnico Manutentore Aeronautico Certificato.

Il vantaggio di questo nuovo corso è la durata minore rispetto ad un corso in aula tradizionale, cioè 941 ore contro 2400 ore. Il processo di ottenimento dell’LMA è infatti più veloce grazie alla riduzione dell’esperienza pratica a 3 anni anziché 5 dell’esperienza pratica necessaria per richiedere la LMA cat. B1/B2, ed a 2 anni invece di 3 per la LMA cat. A.

L’importanza dei tecnici specializzati nella sicurezza aerea

Nel mondo aeronautico sta crescendo il bisogno di tecnici manutentori qualificati ed in possesso di LMA per poter certificare una manutenzione che viene svolta sugli aeromobili. Questo perché la manutenzione certificata è fondamentale per la sicurezza aerea, perché garantire l’incolumità di tutte le persone a bordo è una grande responsabilità che può essere affidata solo al personale certificato.

Per questo il corso Skilled Worker qualifica e permette di tenersi in contatto con organizzazioni di manutenzione per le nuove opportunità di lavoro.

Il corso è organizzato dal Centro di Formazione FlyOn.Aero, certificato Part 147 e partirà il 14 settembre 2020, con la durata di 940 ore.

Il corso SW integrato B1.1+B1.3+B2 sarà un percorso formativo suddiviso in un parte teorica da 380 ore e una parte pratica da 560 ore, che permetterà allo studente di ottenere la Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) e la qualifica per lavorare come Tecnico Manutentore Aeronautico Certificato.

La parte teorica verrà erogata in aula in presenza del docente, per un totale di 64 giorni.

Al termine di ogni modulo verrà sostenuto il relativo esame per l’ottenimento del Certificate of Recognition (CoR), e verranno messi a disposizione i book online per lo studio.

La parte pratica verrà svolta presso i laboratori di FlyOn.Aero o presso officine aeronautiche approvate, per un totale di 70 giorni di presenza del docente pratico.

Al termine del corso verranno sostenuti gli assessment previsti dal programma.

Gli interessati alla carriera di manutentore di aerei possono chiedere informazioni alla mail info@flyon.aero oppure tramite il sito internet www.flyon.aero/skilledworker