Tennis, Canottieri Casale si impone nella A1 Femminile sul Lumezzane per 3-1

Casale Monferrato – In campo c’era, stavolta, anche Sara Errani ma lei è stata sconfitta da Ylena Albon dopo aver vinto il primo set (6-2; 2-6; 6-10).

Un ko comunque indolore per la Canottieri Casale che, in serie A1 Femminile, si è imposta sul Lumezzane per 3-1 conquistando, così, il terzo posto nel girone 2.

Dopo il ko della Errani, infatti, sono tutte vittorie, anche abbastanza nette, per le ragazze di casa. Enola Chiesa batte Eleonora Canovi (6-1; 6-0),Stefania Rubini si impone su Giorgia Brescia (6-0; 6-1). Nel doppio Mihaela Buzarnesco e Lisa Pigato vincono su Eleonora Canovi e Chiara Catini (6-2; 6.3),firmando così il 3-1 finale.

Domenica prossima ci sarà l’andata dei play out, contro il Circolo Tennis Siena.

RISULTATI GIRONE 2

Società Canottieri Casale c. Bal Lumezzane 3-1

Ylena In-Albon (Lumezzane) b. Sara Errani 2-6 6-2 10-6

Enola Chiesa (Casale) b. Eleonora Canovi 6-1 6-0

Stefania Rubini b. Giorgia Brescia 6-0 6-1

Buzarnescu/Pigato (Casale) b. Canovi/Catini 6-2 6-3

Tennis Lucca c. Tc Prato 3-1

Martina Trevisan (Prato) b. Jessica Pieri 6-3 6-2

Bianca Turati (Lucca) b. Lucrezia Stefanini 6-1 7-6(2)

Tatiana Pieri (Lucca) b. Viola Turini 6-4 6-0

Bertagni/Giusti (Lucca) b. Turini/Ricci 0-4 rit.

Classifica

4 (2) Tennis Lucca

4 (2) Tc Prato (partite vinte:7)

4 (2) Società Canottieri Casale (partite vinte: 5)

1 (2) Bal Lumezzane

Sconfitta netta (5-1) invece per la squadra di A2 Maschile a Bolzano, in casa del Tc Rungg.

Georg Winkler batte il monferrino Alessio Demichelis (6-0; 6-3),il capitano Marco Bella vince il suo match con Marco Bertolotti (7-5; 1-6; 10-4) riportando il punteggio sulla parità. Poi però sono solo vittorie per gli altoaltesini: Mario Martinez Villata batte Alberto Cammarata (6-4; 6-1),Horst Rieder batte Lorenzo Reale (6-3; 6-3).

Nei due doppi le coppie altoatesine (Marco Bortolotti – Patrick Prader e Horst Rieder – Mortiz Tracker) vincono per il ritiro dei casalesi Marco Bella – Alberto Cammarata e Lorenzo Reale – Alessio Demichelis.