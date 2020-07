Allarme bomba alla stazione di Sampierdarena, disagi sulla linea ferroviaria Genova-Acqui Terme

Genova – Ha provocato inevitabili disagi anche sul traffico ferroviario della provincia di Alessandira l’allarme bomba alla stazione di Sampierdarena, a Genova, con la conseguente evacuazione ordinata dalle forze dell’ordine.

In particolare sono state interrotte, in serata, le linee in direzione di Acqui Terme.

Questi i treni direttamente coinvolti:

• IC 681/682 Ventimiglia (17:03) – Milano Centrale (20:57)

• R 11268 Sestri Levante (16:47) – Savona (19:20)

• R 11272 Sestri Levante (17:47) – Savona (20:20)

• R 21159 Arquata Scrivia (17:48) – Genova Brignole (19:03)

• R 21066 Genova Nervi (18:07) – Genova Voltri (19:04)

• R 6073 Acqui Terme (18:17) – Genova Brignole (19:51)

• R 21160 Genova Brignole (18:20) – Arquata Scrivia (19:38)

• R 21067 Genova Voltri (18:26) – Genova Nervi (19:23)

• R 21068 Genova Nervi (18:37) – Genova Voltri (19:34)

• R 23721 Savona (18:38) – Sestri Levante (21:13)

• R 21126 Genova Brignole (18:45) – Busalla (19:35)

• R 21069 Genova Voltri (18:56) – Genova Nervi (19:53)

• R 21070 Genova Nervi (19:07) – Genova Voltri (20:04)

• R 21071 Genova Voltri (19:26) – Genova Nervi (20:25).