Basket: JB Monferrato, presa la guardia argentina Lucio Redivo

Casale Monferrato – Altro colpo di mercato per la Novipiù JB Monferrato che ha raggiunto un accordo con Lucio Redivo, guardia argentina nato il 14 febbraio 1994 a Bahia Blanca, città resa immortale per i tifosi di basket da due grandissimi campioni come “Pepe” Sanchez e soprattutto Manu Ginobili.

Redivo inizia la sua carriera tra i professionisti nel 2012, proprio con i bahiensi del Weber Estudiantes Bahia Blanca, dove gioca insieme a Pepe Sanchez, Alejandro Montecchia e Sebastian Ginobili (fratello di Manu) e le sue cifre crescono anno dopo anno anno: al suo primo anno segna 1.3 punti di media fino ad arrivare agli oltre 17 punti di media nella stagione 2016/2017 nel campionato argentino, mettendo subito in luce le sue grandi doti di realizzatore e creatore palla in mano. Nel 2017, inoltre, partecipa alla FIBA Americas League (la massima competizione Sudamericana per club, ndr) dove giungerà fino alla finale, vincendo il titolo di Top Scorer (22.1 punti di media) con l’inserimento nel quintetto ideale della competizione.

Nel 2017, Redivo attraversa l’oceano per venire in Europa, giocando per due stagioni nella Liga ACB in Spagna con Bilbao e Lugo: per lui un total di 44 gare giocate di cui 24 in quintetto con 10.5 punti, 1.5, rimbalzi, 1.4 assist in 22 minuti di media, con un record di 31 punti contro Gran Canaria (che in quella stagione militava in Eurocup). Con Bilbao ha anche giocato in Eurocup chiudendo con 9.6 punti in 17 minuti di media, segnando pero’ 20 punti in 22 minuti contro l’Alba Berlino e 20 in 26 minuti in casa del Partizan Belgrado. Nella passata stagione per lui anche un’esperienza in Messico con 8.8 punti in 21.1 minuti di media per gli Aguacanteros Michoacan.

Le pagine più esaltanti, però, sono legate alla Nazionale: 2° posto alla FIBA Americup 2017 dietro agli USA (9.6 punti, 2.0 rimbalzi in 16.9 minuti a partita),il bello è arrivato nel 2019.

Redivo è stato grande protagonista del FIBA Americas per la qualificazione ai Mondiali, segnando 14 punti con 2.3 rimbalzi, 1.3 assist di media in 21.3 minuti, con due gare da 18 punti contro Uruguay e USA.

Successivamente è stato inserito nel roster che ha vinto i giochi Pan Americani di Lima e, soprattutto, la medaglia d’argento ai Mondiali in Cina, con un roster di eccezione che comprendeva Facundo Campazzo, Nicolas Laprovittola e Gabriel Deck del Real Madrid, Luca Vildoza (MVP delle ultime finali ACB) e Patricio Garino del Baskonia Vitoria e gli “italiani” Luis Scola (ex Milano, ora a Varese) e Marcos Delia (Virtus Bologna).

Carriera da professionista:

2012-17: Wuber Estudiantes Bahia Blanca (Argentina, Giocatore più migliorato della Lega nel 2016)

2017-18: Bilbao Basket (Liga ACB, Spagna)

2018-19: Breogan Lugo (Liga ACB, Spagna)

2019-20: Aguacanteros Michoacan (LNBP, Messico)

2017-19: Nazionale Argentina (8.0 punti di media in 18 partite giocate).