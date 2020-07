‘Ndrangheta, interdittiva antimafia per tre imprese di Novara del settore ambientale

Novara – Sono tre imprese operanti nel settore ambientale, quelle di Novara finite nell’occhio del ciclone per essere state raggiunte, nei giorni scorsi, da una informazione interdittiva antimafia. I provvedimenti sono stati firmati dal prefetto di Novara, Pasquale Gioffrè, a pochi mesi dal suo insediamento in città; arrivano al termine di un’intensa attività investigativa, durata mesi, che conferma, dicono dalla Prefettura, “l’innalzamento del livello di attenzione sulla diffusione dei fenomeni criminali, specialmente in questo grave momento emergenziale”.

Dietro queste tre imprese, due delle quali operano nel campo dello smaltimento di rifiuti, ci sarebbe un personaggio che le unisce, per i legami parentali esistenti fra i componenti delle compagini aziendali.

È Rocco Coluccio, sessantenne biologo novarese già condannato con sentenza definitiva a 6 anni di reclusione, già scontati, nell’ambito dell’operazione Crimine Infinito, la maxi inchiesta dell’Antimafia di Milano sulle infiltrazioni della’ndrangheta che nel 2010 aveva portato a oltre 200 arresti in tutto il Nord. Secondo quanto emerso nelle carte processuali, Coluccio era legato alla locale di Pavia ed era anche «responsabile della locale di Novara», sicuro punto di riferimento per la riorganizzazione della’ndrangheta nel Nord: aveva rapporti «non occasionali» né solo conviviali con i vertici e le procedure mafiose e un ruolo di collegamento con le cosche della ionica calabrese. Definito in una intercettazione come «uno in gamba, sia a livello di ‘ndrangheta che a livello di massoneria», aveva avuto un ruolo nella preparazione del summit al centro anziani «Falcone e Borsellino» di Paderno Dugnano del 31 ottobre 2009, al termine del quale erano state nominati i vertici della’ndrangheta in Lombardia dopo l’omicidio Novella. I fatti sono stati sempre negati dal diretto interessato.

Le forze dell’ordine hanno continuato a monitorare le attività imprenditoriali gestite dai familiari. E al termine dell’istruttoria il prefetto ha deciso di mandare l’informazione interdittiva. Un atto contro cui si può fare ricorso al Tar.