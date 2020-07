Non credete alla stampa di regime (il 90%): a Bruxelles ci hanno fregato! Ce lo spiega, come sempre, Giancarlo Marcotti (Video)

“Dopo estenuanti trattative il nostro premier Giuseppe Conte ha portato a casa un ottimo risultato”. Questo è già il leitmotiv che si sente e si sentirà grazie ad una vergognosa, spudorata e ormai insopportabile stampa di regime filo-Pd. Infatti è vero esattamente il contrario per cui si rende, non urgente, ma vitale, uscire dall’Euro. Subito! Prima che sia troppo tardi!

Ringraziamo come sempre il dottor Giancarlo Marcotti per la sua disponibilità.

Video di www.finanzainchiaro.it scaricato da You Tube