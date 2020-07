Ospedale di Acqui nel caos: il sindaco Lucchini scrive all’assessore regionale Icardi

Acqui Terme – I temi sono tanti, il riassetto dell’ospedale dopo l’emergenza coronavirus, l’organizzazione delle attività sanitarie ospedaliere ed extra ospedaliere del territorio, le nuova modalità di gestione delle prenotazioni, attraverso un call center a pagamento, e sono quelli che i sindaci del distretto sanitario di Acqui Terme intendono affrontare con l’assessore regionale Luigi Genesio Icardi.

A nome di tutti i colleghi ha preso carta e penna il sindaco di Acqui, Lorenzo Lucchini, che nei giorni scorsi aveva ricevuto sollecitazioni per una presa di posizione anche dal sindaco di Ponzone, Fabrizio Ivaldi, esasperato dai problemi vissuti ogni giorno dai suoi cittadini. La lettera è stata inviata a Torino per chiedere un confronto urgente con l’assessore Icardi sul territorio.

Il tema sanitario è molto delicato e “merita un’attenta riflessione. Proprio per questo motivo, insieme a molti colleghi, abbiamo ritenuto necessario un incontro ufficiale con l’assessore. L’emergenza coronavirus ha reso necessario un ragionamento per comprendere come rendere migliori e maggiormente efficaci i nostri servizi” ha affermato il sindaco Lucchini.

Ultimo, in ordine di tempo, è stato il problema del call center per le prenotazioni, che sta esasperando gli utenti.

“Un servizio in difficoltà. Abbiamo già chiesto all’azienda ospedaliera di provvedere e sembra si stia lavorando per risolvere il problema, con cinque operatori nuovi e la creazione di due numeri verdi. Ci preme trovare soluzioni per avvicinare i servizi ai cittadini e pensare a prospettive per la sanità, potenziandola” ha sottolineato il primo cittadino acquese.

Altri argomenti che saranno esposti all’assessore Ivaldi anche l’urgenza di riattivare punti prelievi e i servizi sanitari nei paesi, sospesi per la pandemia. Intanto, ad Acqui crescono le lamentele anche per le difficoltà di accesso al servizio di Diabetologia.