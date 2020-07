Strage Quargnento, giovedì Gianni Vincenti in aula ad Alessandria

Alessandria – Si aprirà giovedì, ad Alessandria, il primo processo per la strage di Quargnento, spezzato in due tronconi, e davanti al gup Paolo Bargero sarà presente Giovanni Vincenti.

Assieme alla moglie, Antonella Patrucco, Vincenti deve rispondere delle accuse di truffa all’assicurazione, di crollo dei due edifici, di calunnia nei confronti del vicino e di lesioni nei confronti dei due vigili del fuoco e del carabiniere rimasti feriti nell’esplosione. Il processo per omicidio plurimo si svolgerà invece con rito ordinario e inizierà l’11 settembre davanti alla Corte D’Assise.

Nell’esplosione di un cascinale, a Quargnento, avvenuta nella notte tra il 4 e il 5 novembre del 2019, persero la vita i Vigili del Fuoco Matteo Gastaldo, 47 anni, Marco Triches, 38 e Antonio Candido 32 anni.

In un primo momento Vincenti, difeso dagli avvocati Vittorio Spallasso e Lorenzo Repetti, aveva parlato di un possibile dispetto nei suoi confronti, indicando ai carabinieri, coordinati dalla procura di Alessandria, il nome di un venditore di bombole.

Ma crollò ben presto di fronte al foglietto delle istruzioni dei timer usati per provocare le esplosioni trovato dai militari sul comò di casa sua.

La moglie di Vincenti, Antonella Patrucco, indagata in concorso a piede libero, aveva preso le distanze dal marito. La procura ne aveva chiesto l’arresto, negato dal gip, ma la decisione è stata ribaltata dal Riesame e confermata dalla Cassazione lo scorso 24 giugno, quando la donna è stata portata in carcere.

La donna, difesa dagli avvocati Caterina Brambilla e Federico Di Blasi, si trova a Vercelli dove ha trascorso la prima settimana in isolamento per le norme anti-Covid.