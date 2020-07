Amazon a Vercelli viaggia verso quota 600 assunzioni

Vercelli – Il magazzino di Larizzate, frazione di Vercelli, di Amazon viaggia verso il traguardo delle 600 assunzioni.

Un piano di crescita dei posti di lavoro in Italia annunciato pochi giorni fa dal gigante dell’e-commerce: nel 2020 sono previsti 1.600 nuovi contratti a tempo indeterminato, e una parte riguarda il centro inaugurato 3 anni fa alle porte di Vercelli, oltre a Castel San Giovanni e Passo Corese. A oggi gli addetti con contratto a tempo indeterminato che lavorano nello stabilimento sono 550, ma Amazon non ha mai nascosto che il traguardo entro i tre anni dall’insediamento sarebbe stato quello delle 600 assunzioni.

Una settimana fa cinque giovani under 30 sono stati selezionati per partecipare ad un percorso di apprendistato nel campo della manutenzione di sistemi meccanici e meccatronici mentre sul sito amazon.jobs sono aperte diverse figure per il sito di Vercelli, principalmente nell’area manageriale. Parallelamente sono cresciuti gli addetti allo stoccaggio e smistamento dei prodotti: nel luglio 2019 Amazon aveva comunicato di aver raggiunto i 500 addetti a tempo indeterminato, cresciuti di una cinquantina in un anno.

La società era partita a Vercelli con un nucleo di 200 dipendenti, diventati 380 dopo circa un anno. Nel dicembre 2018 gli indeterminati erano saliti a 400 e, stando a quanto riferito dalla società americana, ad aprile 2019 erano quasi 500. A questi vanno aggiunti gli stagionali che vengono chiamati in periodi di picco, ad esempio per il Black Friday, per l’inizio della scuola e Natale. Periodi che richiedono rinforzi di manodopera nei magazzini di smistamento. A gennaio la società aveva deciso un aumento del salario d’ingresso di 100 euro lordi al mese per gli addetti ai magazzini di tutta Italia, compreso quello di Vercelli, sia per gli assunti a tempo indeterminato che per i contratti di somministrazione. Complessivamente nel 2020 la forza lavoro in Italia salirà a 8.500 dipendenti rispetto ai 6.900 di fine 2019, in più di 25 sedi sparse lungo lo Stivale.