Attacco hacker cancella per diverse ore il sito del Consorzio orafo Marchio DiValenza

Valenza – È andato in tilt per ore il sistema del sito internet del consorzio orafo di Valenza che ieri ha subito un attacco hacker.

Pagina bianca, questo è quello che si è ritrovata la presidente del Consorzio orafo Marchio DiValenza, che rappresenta più di un centinaio di ditte orafe, Barbara Rizzi.

«Ho dovuto far intervenire un tecnico che ha lavorato per più di due ore per risolvere il problema – dice Rizzi – la sua spiegazione è stata che il sito è come se fosse stato visitato contemporaneamente da migliaia di persone, una situazione che ha fatto andare in tilt il sistema».

Il sito fornisce informazioni agli orafi e durante il lockdown è servito per seminari interattivi utili a preparare il mondo orafo alle sfide del futuro e a far conoscere anche la realtà di aziende piccole e medie che sono il tessuto principale dell’oreficeria valenzana. Un danno notevole quindi non averlo operativo.

Qualche giorno fa era scoppiata una diatriba con una ditta milanese che, tramite l’attrice ed influencer, Giulia De Lellis, proponeva la vendita di bracciali di bigiotteria il cui ricavato sarebbe servito per aiutare gli orafi valenzani colpiti dalla grave crisi economica in seguito alla pandemia. Un fatto che aveva mobilitato anche rappresentanti politici, come l’onorevole Lino Pettazzi, a difesa di una truffa ai danni degli orafi. E che ha avuto un’eco nazionale.

Ma la Rizzi non collega questo attacco hacker a quel fatto.

Ad ogni modo si parlava di truffa parlava tanto che anche l’avvocato alessandrino Massimo Grattarola, a cui Barbara Rizzi si era rivolta per difendere gli interessi degli orafi valenzani, l’aveva giudicata allo stesso modo.

Sul suo tavolo era infatti pronta una querela da presentare alla procura della Repubblica. Ma l’altro giorno è stato contattato dal legale della De Lellis.