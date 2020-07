Chevrolet di Grillo, l’autodemolitore di Sanremo si è tirato indietro: “sono solo pezzi di lamiera”

Limone Piemonte – Colpo di scena per quanto concerne la questione della rimozione della jeep, a Limone Piemonte, appartenuta a Beppe Grillo e con la quale il comico genovese finì in un burrone dell’Alta Via del Sale il 7 dicembre 1981. Un incidente che costò la vita a tre persone mentre Grillo riuscì a salvarsi lanciandosi fuori dall’auto.

Sarebbe dovuto intervenire un autodemolitore di Sanremo, Gian Piero Trifirò, 61 anni, intenzionato a rimuovere gratis il relitto della Chevrolet. Diceva che l’avrebbe fatto gratis ma alla fine, dopo aver guardato meglio le foto di quanto rimaneva del fuoristrada, ha capito che non c’era più nulla che giustificasse viaggio e intervento. E ha rinunciato.

Tutto era nato dalla volontà del sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi, di rimuovere i resti dell’auto, incastrata da quasi quarant’anni tra le rocce sotto la Cabanaira, in un punto dove molti turisti si fermano a scattare foto, esponendosi a pericoli. Lunedì Trifirò aveva chiamato il primo cittadino affermando che lo avrebbe fatto lui gratis. Lo stesso Grillo aveva detto che si sarebbe accollato lui le spese per la rimozione del relitto ma Riberi gli aveva detto che lo avrebbe fatto un autodemolitore di Sanremo. Che però, alla fine, ha rinunciato: “Volevo fare un sopralluogo, poi ho visto le foto – ha detto l’artigiano – da Sanremo sono 300 km andata e ritorno, non ha senso venire per quei pezzi di lamiera. Poche persone li possono tagliare e portare via senza problemi”.

Il sindaco Riberi: “forse si è confuso guardando le foto storiche dell’auto di Grillo, che ovviamente non c’è più. Troveremo un’altra soluzione”.